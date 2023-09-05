Muğla'da yağmur kazayı da getirdi! Midibüs kayganlaşan yolda devrildi: 23 yaralı

Sonbaharla birlikte yağmur etkisini göstermeye başladı.
Yurt genelinde birçok ilde sağanak yağmur yüzünü gösterdi.
Bu durum kazaları da beraberinde getirdi.
Midibüs kaygan yolda kontrolden çıktı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 08.00 sıralarında araç bakım servisi firmasında çalışan işçileri taşıyan Ahmet Varlı yönetimindeki midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Dere yatağına düşen midibüsteki 23 işçi yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler midibüste sıkışan yaralıları çıkardı.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
2 saat sonra trafiğe açıldı
Polis ekipleri, yolu trafiğe kapatırken, ulaşım da alternatif güzergahlardan sağlandı. Midibüs dere yatağından çekiciyle çıkarıldı.
Trafiğe kapatılan yol, yaklaşık 2 saat sonra ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.