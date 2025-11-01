Muğla'da yasadışı kınalı keklik satan kişiye 28 bin TL ceza

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne, bir şahsın elinde dört adet Kınalı Keklik satmak için müşteri aradığı yönünde ihbar geldi. İhbar sonrası Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Datça’daki belirtilen adrese operasyon düzenledi.

KINALI KEKLİKLERE EL KONULDU

Ekipler, yasa dışı satışa konu olan 4 Kınalı Keklik’e el koydu. İşlem, ‘Kara Avcılığı Kanunu’ kapsamında gerçekleştirildi.

28 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Keklikleri yasa dışı şekilde satmaya çalışan kişiye 12 bin TL idari para cezası ve 16 bin TL tazminat cezası olmak üzere toplam 28 bin TL ceza verildi.