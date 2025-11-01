Abone ol: Google News

Muğla'da yasadışı kınalı keklik satan kişiye 28 bin TL ceza

Datça ilçesinde yasadışı yollardan Kınalı Keklik satışı yaparken yakalanan bir kişiye 28 bin TL ceza kesildi.

Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 17:41
Muğla'da yasadışı kınalı keklik satan kişiye 28 bin TL ceza
  • Muğla'nın Datça ilçesinde bir kişi yasadışı olarak Kınalı Keklik satarken yakalandı.
  • Ekipler, dört adet Kınalı Keklik'e el koyarak kişiye toplam 28 bin TL ceza kesti.
  • Ceza, Kara Avcılığı Kanunu kapsamında verildi.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne, bir şahsın elinde dört adet Kınalı Keklik satmak için müşteri aradığı yönünde ihbar geldi. İhbar sonrası Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Datça’daki belirtilen adrese operasyon düzenledi.

KINALI KEKLİKLERE EL KONULDU

Ekipler, yasa dışı satışa konu olan 4 Kınalı Keklik’e el koydu. İşlem, ‘Kara Avcılığı Kanunu’ kapsamında gerçekleştirildi.

28 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Keklikleri yasa dışı şekilde satmaya çalışan kişiye 12 bin TL idari para cezası ve 16 bin TL tazminat cezası olmak üzere toplam 28 bin TL ceza verildi.

