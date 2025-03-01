Muğla'da yaşlı çift yangında öldü

DHA

Muğla'da meydana gelen yangın faciası, yürek yakan bir sona neden oldu.

Fethiye'nin kırsal Nif Mahallesi'nde yaşayan 83 yaşındaki Murat ve 81 yaşındaki Naciye Ekiz'in tek katlı müstakil evinde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede büyüdü.

YAŞLI ÇİFT ÖLDÜ

Alevleri fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Eve giren itfaiye ekipleri Murat Ekiz ile eşi Naciye Ekiz'in cansız bedenlerine ulaştı.

YANGININ SEBEBİ ODUN SOBASI

Yangının Ekiz çiftinin sahur yapıp yatmalarını ardından odun sobasından çıktığı belirlendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.