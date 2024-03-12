Muğla'da yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalıştı: Bitkin düştü

İHA
Düzensiz göçmenlerle mücadele devam ediyor...
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan ve bitkin düşerek yardım talebinde bulunan 1 düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-114) bölgeye hareket etti.
Kurtarıldı
Deniz yüzeyinde tespit edilen göçmen, ekiplerce kurtarıldı.
Bodrum açıklarında farklı zamanlardaki iki olayda ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen iki ayrı lastik bot durdurularak 41 göçmen ile beraberindeki 27 çocuk kurtarıldı.
İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi
Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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