Muğla'da yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalıştı: Bitkin düştü Bodrum ilçesinden Yunan adalarına yüzerek geçmeye çalışan 1 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken lastik bottaki 68 düzensiz göçmen ise yakalandı.

İHA

Düzensiz göçmenlerle mücadele devam ediyor...

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan ve bitkin düşerek yardım talebinde bulunan 1 düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-114) bölgeye hareket etti.

Kurtarıldı

Deniz yüzeyinde tespit edilen göçmen, ekiplerce kurtarıldı.

Bodrum açıklarında farklı zamanlardaki iki olayda ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen iki ayrı lastik bot durdurularak 41 göçmen ile beraberindeki 27 çocuk kurtarıldı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)