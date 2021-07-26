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- Muğla'da zeytinyağı kutusundan uyuşturucu çıktı
Muğla'da zeytinyağı kutusundan uyuşturucu çıktı
Polis ekiplerinin Marmaris otogarında yaptığı şok uygulamada zeytinyağı kutularına saklanmış 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
- İHA
- 26.07.2021 - 14:30
- Güncelleme : 26.07.2021 - 14:36
Muğla’nın Marmaris ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri ilçe otogarında denetim esnasında hareketlerinden şüphelendikleri 43 yaşındaki H.K’ yı durdurdu.
ZEYTİNYAĞINDAN ESRAR ÇIKTI
Narkotik köpeği Koko H.K’nın çantasına tepki verdi. Tepki üzerine çantayı açan polisler iki adet zeytinyağı kutusu buldu.
Muğla'da zeytinyağı kutusundan uyuşturucu çıktı ViDEO
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Kutuların kapaklarını açınca içinden esrar maddesini bulan polisler H.K yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılarak adli kontrollü olarak serbest bırakıldı.