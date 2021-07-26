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    Muğla'da zeytinyağı kutusundan uyuşturucu çıktı

    Polis ekiplerinin Marmaris otogarında yaptığı şok uygulamada zeytinyağı kutularına saklanmış 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
    • İHA
    • 26.07.2021 - 14:30
    • Güncelleme : 26.07.2021 - 14:36
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    Muğla'da zeytinyağı kutusundan uyuşturucu çıktı

    Muğla’nın Marmaris ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri ilçe otogarında denetim esnasında hareketlerinden şüphelendikleri 43 yaşındaki H.K’ yı durdurdu.

    ZEYTİNYAĞINDAN ESRAR ÇIKTI

    Narkotik köpeği Koko H.K’nın çantasına tepki verdi. Tepki üzerine çantayı açan polisler iki adet zeytinyağı kutusu buldu.

    Muğla'da zeytinyağı kutusundan uyuşturucu çıktı ViDEO

    1 GÖZALTI

    Kutuların kapaklarını açınca içinden esrar maddesini bulan polisler H.K yı gözaltına aldı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılarak adli kontrollü olarak serbest bırakıldı.

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