Muğla'da zincir markette 17 market çalışanı zehirlendi Bir zincir marketin 3 ayrı şubesinin 17 çalışanı, anlaşmalı oldukları yemek firmasının dağıttığı öğle yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.

DHA

Toplu zehirlenme vakalarına bir yenisi eklendi...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir zincir marketin 3 şubelerine, dün öğle saatlerinde anlaşmalı oldukları firmadan yemek geldi.

Kıymalı makarna, dolma, yoğurt ve şehriye çorbasından oluşan yemekten yiyen 3 şubenin toplam 17 çalışanında mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleri görülmeye başlandı.

Çalışanlar gıda zehirlenmesi şüphesiyle kendi imkanlarıyla hastaneye gitmeye çalışırken, içlerinden biri fenalaştı.

Bu kişi çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, 16 kişi ise kendi imkanlarıyla gitti.

17 kişi taburcu edildi

Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından saha kontrolü yaptı. Yemek firmasının üretim merkezinin bulunduğu Milas ilçesinde ise Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı.

Denetimde, gıdalardan alınan numuneler, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. 17 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

"Gerekli işlemleri derhal başlatırız"

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, il genelinde tüketicilerin gıda güvenilirliği ihlali ile ilgili her tür ihbar ve şikayetlerini ALO 174 Gıda Hattı’na yapabileceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: