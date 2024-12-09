Muğla'daki kazada yolcu otobüsü bariyerlere çarptı

AA
Muğla'nın Ula ilçesinde Muğla-Akyaka kara yolu Sakar Geçidi'nde meydana gelen olayda, İ.H.T. yönetimindeki yolcu otobüsü, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.
Kaza sonrası ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
5 YARALI
Kazada araçta bulunan 5 yolcu yaralanırken yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kapanan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından iki yönden tek şerit halinde ulaşıma açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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