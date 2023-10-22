Muğla'daki makilik alanda yangın paniği yaşandı

İHA
Türkiye'de yaşanan orman yangınları yürekleri ağıza getiriyor.
Yangın bu kez Muğla'nın Menteşe ilçesinde panik yarattı.
Makilik alana sıçradı
Doğanköy Mahallesindeki tarlada yakıldığı ileri sürülen ateş, bahçenin hemen yakınındaki makilik orman alanına sıçradı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın kontrol altına alındı
Makilik orman alanına sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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