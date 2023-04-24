Muğla'daki trafik kazasında yaralanan doktor kurtarılamadı Marmaris ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bisikletiyle ilerleyen doktor Kemal Özer'e çarptı. Kemal Özer, kaldırıldığı hastanede can verdi.

İHA

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki kaza, bir doktoru hayattan kopardı.

Marmaris Karadere mevkiinde otomobil sürücüsü T.K’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarptığı bisiklet sürücüsü Doktor Kemal Özer tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Doktor masası çiçeklerle donatıldı

32 yıldır Marmaris’te doktorluk görevini yapan Özer’in son çalıştığı Sağlık Ocağı'ndaki masasının üzeri çiçeklerle donatıldı.

Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

İlçe Sağlık Müdürü Doktor İmran İnce’nin veda konuşması yaptığı törende dua edilerek helallik istendi. 63 yaşında iki çocuk babası Kemal Özer gözyaşları ve dualar ile omuzlarda taşınarak cenaze arabasına yüklendi.

Doktor Özer’in cenazesi Armutalan Camiinde kılınacak ikindi namazına müteakip Armutalan mezarlığına defnedildi.

Doktor Kemal Özer’e çarpan araç sürücüsü T.K ‘nın gözaltı sürecinin devam ettiği işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bilgisi edinildi.