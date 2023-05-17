Muharrem İnce paylaşımı soruşturmasında 1 tutuklama Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden biri tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla, biri de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

AA

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Seçime 3 gün kala geri adım atan Memleket Partisi Muharrem İnce’ye kaset şantajı yapıldığı iddia edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, “kaset kumpası” üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Twitter üzerinden yayılan fotoğraflar incelemeye alındı.

Savcılık, 17 şüpheliyi tespit etti

Sosyal medya hesapları üzerinden sahte belge ve fotoğraflar paylaşılarak dezenformasyon faaliyetlerinin yürütüldüğü, bahse konu fotoğrafların ise yurt dışı menşeili farklı sitelerden alınmış görüntüler, belge ve dekontların ise internet üzerinden farklı uygulamalar vasıtasıyla üzerinde oynanmış sahte içerikler olduğunun tespit edildiği belirtildi.

İşin gerçeğini araştıran savcılık, 17 şüpheli isme ulaştı.

Bu şüphelilerin şantaj, tehdit, belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarını işledikleri belirlendi.

Savcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

4 şahıs hakkında yakalama emri

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce tarafından 10 Mayıs’ta Twitter’da yapılan paylaşımda iddia edilen olaylar sebebiyle işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen şantaj, tehdit, belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından 2023/107442 soruşturma numaralı dosya ile resen yürütülen soruşturma çerçevesinde 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca şüphelilerden yurt dışında bulunan 4 şahıs hakkında yakalama emri talep edilmiş, diğer şüpheliler gözaltına alınmış olup şüpheliler emniyetteki ifade alma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir.

1'i tutuklandı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden biri serbest bırakılırken 13'ü ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Gece saatlerine kadar sorgusu süren şüphelilerden Ozan Özgür D, tutuklanırken diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.