Munzur Çayı’na düşen Eylül, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti

Tunceli'nin Ovacık ilçesi karayolunun 25’inci kilometresinde, Venk Köprüsü yakınlarında 21 Haziran’da arkadaşlarıyla piknik yapan 17 yaşındaki Eylül Yuvanç, iddiaya göre dengesini kaybederek Munzur Çayı’na düştü.

400 METRE İLERİDE KIYIDA BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma, itfaiye ve Munzur Arama Kurtarma (MUDAK) ekipleri sevk edildi. Eylül, su yüzeyinde yapılan arama çalışmaları sonucunda düştüğü noktadan yaklaşık 400 metre ileride, akarsuyun karşı kıyısında bulundu.

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Sudan çıkarıldığında kalbinin durduğu tespit edilen Eylül, Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada doktorların yaklaşık bir saat süren kalp masajıyla yeniden hayata döndürüldü ve ardından Elazığ’daki bir hastaneye sevk edildi.

4 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Ancak dört gün süren yoğun tedaviye rağmen Eylül, yaşam savaşını kaybetti. Cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.