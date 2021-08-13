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    Munzur Çayı’na giren 19 yaşındaki genç boğuldu

    Ailesi ile birlikte Munzur Vadisi Milli Parkı’nda piknik yapan genç, serinlemek için girdiği Munzur Çayı’nda boğuldu.
    • DHA
    • 13.08.2021 - 16:02
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 16:06
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    Munzur Çayı’na giren 19 yaşındaki genç boğuldu

    Tunceli’de ailesi ile Munzur Vadisi Milli Parkı’na piknik yapmaya giden Umut Yıldız (19), serinlemek için Munzur Çayı’na girdi.

    Bir süre sonra Yıldız, suda çırpınmaya başladı.

    Durumu fark eden bir kişi yardıma koştu, ancak Umut Yıldız’ı kurtarmayı başaramadı.

    AİLE BİREYLERİ FENALIK GEÇİRDİ

    İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla Yıldız’ın cansız bedeni, suda bir kayanın altında bulundu. AFAD ekipleri, Umut Yıldız'ın cansız bedenini sudan çıkartırken, aile bireyleri fenalık geçirdi.

    Yıldız’ın cansız bedeni, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne morguna götürüldü.

    Munzur Çayı’na giren 19 yaşındaki genç boğuldu #1

    Munzur Çayı’na giren 19 yaşındaki genç boğuldu #2

    Munzur Çayı’na giren 19 yaşındaki genç boğuldu #3

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