Son 10 yılın en çetin kışının ardından su seviyeleri artan Munzur ve Pülümür çaylarına yönelik uyarılarda bulunan MUDAK Başkanı Bidav, “Lütfen Munzur ile Pülümür çaylarından uzak olun” dedi.

Tunceli'de aralık ayından nisana kadar devam eden kar yağışları, Munzur ve Pülümür çaylarında su seviyelerini yükseltti.

Son yıllarda kuruma noktasına gelen Munzur Çayı’nda manzara değişti. DHA’nın haberine göre; DSİ Bölge Müdürlüğü verilerinde Munzur Çayı’nın saniyede 20 metreküp akarken bu yıl 50 metreküplere kadar ulaştığı kaydedildi.

Munzur Vadisi Milli Parkı içinde akan Munzur Çayı'nda su seviyesi, yüksekliği 4 metreyi bulan Anafatma Köprüsü'nün ayaklarının en üst seviyesine kadar çıktı.

Vatandaşlar boğulma tehlikesine karşı uyarıldı

Tunceli'de suda birçok arama kurtarma çalışması ile orman yangınlarına müdahale eden Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) Başkanı Mehmet Bidav, vatandaşları Munzur Çayı'ndan uzak durmaları konusunda uyardı.

Munzur ve Pülümür’de su seviyesi yükseldi, uzak durun uyarıları yapıldı ViDEO

“Lütfen Munzur ile Pülümür çaylarından uzak olun”

Tunceli'de son 10 yılın en ağır kışının yaşandığını vurgulayan Bidav, şunları söyledi:

"Çok kar yağdı ve akarsular şiddetli akmaya başladı. İnsanlarımızın çok dikkat etmesi lazım. Manzarası güzel, diye fotoğraf ile video çekmek için akarsuların kenarında baş dönmesi yaşayabilirler. Baş dönmesiyle de suya düşebilir ve can kayıplarına neden olabilir. Yine piknik yapan arkadaşların vadi tabanlarından uzak durması lazım. Çünkü ani bir sel baskınıyla karşı karşıya gelebilirler. Lütfen Munzur ile Pülümür çaylarından uzak olun.





“İnsanlar ne yazık ki çok ciddiye almıyor”

Munzur Çayı'nın azgın sularına her yıl birçok vatandaş kapılıp boğularak ölüyor. Munzur her yıl can alıyor. İnsanlar ne yazık ki çok ciddiye almıyor. Bilinçsizce yüzüyorlar ve suya bir şey düştüğünde elini uzatıp almaya çalışıyor. Bu da bu hırçın suda can kayıplarına neden oluyor. Bu aylarda derelerin ne kadar coşkulu aktığını görüyorsunuz. Lütfen vatandaşlarımız Munzur'dan uzak dursunlar yoksa bedelleri ağır oluyor ve bu da bizi üzüyor"