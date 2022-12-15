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    Murat Hazinedar'ın yakalanma görüntüleri

    Murat Hazinedar'ın yakalanma görüntüleri

    İstanbul Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturması kapsamında yakalanan eski Başkan Murat Hazinedar, adliyeye sevk edildi. Hazinedar'ın yakalanmasına ilişkin görüntülere de ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2022 - 16:24
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    Mülkiye müfettişlerinin 2014-2016 yılları arasında Beşiktaş Belediyesi'nde yaptığı denetim sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu soruşturma başlattı.

    “Çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet ve irtikap“ suçlarını işlediği tespit edilen 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 2 gün önce Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

    2016’daki müfettiş raporları soruşturmayı derinleştirdi

    Şüpheliler arasında Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, eski Başkan Yardımcıları Rıfat Örenk, Hüseyin Avmi Sipahi ve mevcut İlçe Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı’nın da bulunduğu belirtildi.

    Operasyonların da İstanbul, Çanakkale, Ordu ve Ankara illerinde gerçekleştirildiği öğrenildi.

    Kastamonu’da yakalandı

    İlk etapta polis, Hazinedar’ın dışındaki 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Firari olarak aranan CHP’li eski başkan da, çok geçmeden Kastamonu’da yakayı ele verdi.

    İstanbul’a getirildi

    Rüşvet soruşturması kapsamında aranan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Kastamonu'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.

    Hazinedar, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Adliyeye sevk edildi

    Eski Beşiktaş belediye başkan yardımcıları Hüseyin Avni Sipahi ve Rıfat Örnek ile zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın aralarında bulunduğu şüphelilerin de yazılı beyanları alındı.

    Murat Hazinedar ve diğer şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

    Yakalanma görüntüleri

    Ve TRT Haber, Murat Hazinedar'ın yakalanmasına ilişkin görüntülere ulaştı.

    İşte o görüntüler:

    Murat Hazinedar'ın yakalanma görüntüleri VİDEO

    Murat Hazinedar ın yakalanma görüntüleri #1

    Murat Hazinedar ın yakalanma görüntüleri #2

    Murat Hazinedar ın yakalanma görüntüleri #3

    Murat Hazinedar ın yakalanma görüntüleri #4

    Murat Hazinedar ın yakalanma görüntüleri #5

    Murat Hazinedar ın yakalanma görüntüleri #6


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