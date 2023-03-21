Murat Kurum: Nurdağı ve İslahiye’de 214 prefabrik evi daha teslim ettik Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 214 prefabrik evi daha sahiplerine teslim ettiklerini duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden büyük yara alan Türkiye o yaralarını sarıyor.

50 binden fazla cana mal olan felaketten sonra hayatta kalanların temel ihtiyaçları ve geçici barınmaları için büyük bir seferberlik başladı.

Bu kapsamda inşa edilen konteyner kentler ve prefabrik evler depremzedelere teslim ediliyor.

"214 prefabrik evi daha sahiplerine teslim ettik"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kalıcı konutlarımızı inşa edene kadar vatandaşlarımıza en iyi şartları sunmak boynumuzun borcu. Tüm ekiplerimizle gece gündüz çalışıyoruz. Nurdağı ve İslahiye’de 214 prefabrik evi daha sahiplerine teslim ettik." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un paylaştığı videoda, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yapılan geçici barınma evlerine yerleşen vatandaşların görüşleri de yer aldı.