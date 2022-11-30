Muşlu ailelerin evlat nöbeti sürüyor

6 yıl önce dağa kaçırılan oğlu için eyleme katılan baba, "Türk bayrağının altında yaşayan ve hainlik yapanların Allah evladını alsın" dedi.

Diyarbakır'da başlayan evlat nöbeti Muş, Hakkari ve Van'a da yayıldı.

Muş'ta çocuklarının fotoğraflarını alan anne ve babalar, HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya geldi.

Yaklaşık 1,5 yıldır eylemlerini sürdüren aileler, kararlarından bir kez olsun vazgeçmiyor.

HDP il binası önünde pankart açtılar

Aileler, hava şartlaraına aldırış etmeden PKK tarafından kaçırılan çocuklarına teslim ol çağrısında bulunuyor.

Aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

"Kar kış demeden bu işin peşinde olacağız"

Eyleme katılan baba Şemsettin Özcan, çocuğunun 6 yıl önce kaçırıldığı söyledi. Diyarbakır ve Muş'ta 3 yıldır HDP önünde eylem yaptığını ifade eden Özcan, şöyle konuştu:

"Her gün HDP'ye çağrıda bulunuyorum, çocuklarımızı verin diye. HDP çocuklarımızı aldı götürdü PKK'ya verdi. HDP'liler bizi mahvettiler. Ne hakları var çocuklarımızı aldılar. Çocuklarımızı büyüttük, okula gönderdik. Onların çocukları da dağa gitsin. Niye çocuklarımızı götürüyorlar? Türk bayrağının altında yaşayan ve hainlik yapanların Allah evladını alsın. Devlet ve bayrak birdir. Oğlum sesimi duyuyorsanız gelin teslim olun. Burada eyleme devam edeceğim. Dağda size fayda yok. Gelin okul okuyun, sıcak yuvanıza kavuşun. Kar kış demeden bu işin peşinde olacağız. Çocuklarımızı alıncaya kadar burayı terk etmeyeceğiz. Bu HDP'yi kapatsınlar."





"Evlat hasretiyle yaşıyoruz"

Anne Ayten Koçhan da yaklaşık 2 yıldır HDP önünde eylemlerini sürdürdüklerini belirterek, "İçimiz yandığı için buradayız. HDP'den ve PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Bu Türk-Kürt davası değil. Yeter analar babalar ağladı. 7 yıldır benim çocuğum yok. Evlat hasretiyle yaşıyoruz. Çocuklarımızı versinler. Yılanın başı HDP'dir. Allah yüreğimizdeki acıyı onların (HDP-PKK) yüreğine düşürsün." ifadelerini kullandı.