Şarkıcı Hakkı Bulut'un, "Arabeskin kralı da benim, babası da." sözlerine Müslümcülerden, "Demek ki sen Kıskanıyorum parçasını Müslüm Baba için söylemişsin" şeklinde tepki geldi.

Popüler bir müzik platformu, Türkiye'de arabesk kategorisinde Z kuşağının en çok Müslüm Gürses dinlediğini açıklamıştı.

Bunun üzerine bir televizyon kanalına röportaj veren arabesk şarkıcısı Hakkı Bulut, "Arabeskin kralı da benim, babası da. Eğer arabeski sahiplenmek gerekiyorsa arabesk benim." şeklinde yorum yaptı.

Müslümcüler tepki gösterdi

Sözlerinin ardından eleştirilen Bulut'a bir tepki de İzmir'de yaşayan Müslüm Gürses hayranları tarafından geldi.

İHA'nın aktarımına göre; Mehmet Kara, Celal Demir, Barış Balcı, Hüseyin Göztepe ve Burak Karakaya, Bulut’un açıklamalarının Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay hayranlarını ve kendilerini kırdığını belirtti.

"Kendisi varken Müslüm Baba zaten 4 tane plak çıkarmıştı"

Muhterem Nur’un manevi evlatlarından biri olan Mehmet Kara, arabeskin 1971’de başladığını ve 2013’te bittiğini söyledi.

Kara, "Hakkı Bulut ağabeyimiz yine bir röportajında Ferdi Baba’yı, Orhan Baba’yı ve Müslüm Baba’yı hiçe sayarak ‘baba da benim, kral da’ dedi. Bunu herkes duydu. Hakkı Bulut bir röportajında da ‘Ben arabeskte varken Müslüm Gürses, Orhan Gencebay ve Ferdi Tayfur yoktu’ diyor, yalan. Kendisi 1968 yılında plak çıkarttı ama rekoru yok. Müslüm Baba ise 1965 yılında çocukken müziğe başlamıştır. Müslüm Baba daha arabesk yokken ‘Sevda Yüklü Kervanlar’ albümüyle ilk rekorunu kırdı.

Hakkı Bulut ‘Ben varken hiçbiri yoktu’ derse yanlış olur. Çünkü kendisi varken Müslüm Baba zaten 4 tane plak çıkarmıştı. Müslümcüler olarak Hakkı Bulut’tan bunu düzeltmesini istiyoruz. Bugün bir radyo açsak, Hakkı Bulut’un 6 tane parçasından fazla parçası çalmaz. Hakkı Bulut bu sözlerle bizim gönlümüzü öyle bir kırdı ki. Ferdicilerin de, Orhancıların da gönlünü kırdı. Müslümcüleri zaten katletti." dedi.

Müslümcülerden Hakkı Bulut'a 'arabeskin kralı' tepkisi VİDEO



"Müslüm Baba dışında hiçbir sanatçıya baba denilmedi"

Mehmet Kara, "Hakkı Bulut’a diyeceğim bir tane cümle vardır, yapma böyle abim. Çünkü sana hiçbir konserde ‘baba’ denilmedi. Zaten konserlerini toplasan kaç tane var? O da belli değil. Ama bugün Müslüm Gürses dendiği zaman konserlerinde ‘baba’ denilen tek sanatçı o’dur. Müslüm Baba dışında hiçbir sanatçıya konserlerinde ‘baba’ denilmedi. ‘Ben kralım, ben babayım’ demekle ne baba olunur ne de kral. Müslüm Gürses, kendisinden 10 yaş küçük birine bile ‘baba’ diyen bir insandı. Hiçbir insana saygısızlık etmeyen bir insandı.

Müslüm Gürses vefatından neredeyse 10 yıl geçmesine rağmen hala listelerde 1 numaraysa, ey Hakkı Bulut neden böyle yapıyorsun? Sen hiçbir zaman ne arabeskin babası olabilirsin ne kralı olabilirsin. Çünkü bu zihniyet yanlış. Demek ki sen ‘Kıskanıyorum’ parçasını Müslüm Baba için söylemişsin." diye konuştu.