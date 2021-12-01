Müslüme'nin dedesi ve Başak Cengiz'in katili Diyarbakır Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde

Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme'yi öldüren dede Hasan Yağal ile İstanbul'da Başak Cengiz'i samuray kılıcı ile katleden Can Göktuğ Boz, Diyarbakır Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne konuldu.

Kamuoyunda infial uyandıran iki cinayet..

Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme, dedesi Hasan Yağal tarafından acımasızca öldürüldü.

İstanbul'da da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Can Göktuğ Boz, samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i katletti.

DEDESİ, BİYOLOJİK BABASI ÇIKTI

Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Yanışlı Mahallesi kırsalında kaybolan ve günler sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümüyle ilgili dede Hasan Yağal, 'altsoya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı.

Olayın ardıdan ise Müslüme'nin bedeni üzerinde yapılan DNA test sonucuyla biyolojik babanın, dede olarak bilinen Hasan Yağal olduğu ortaya çıkmıştı.

Müslüme’nin dedesi Diyarbakır Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne alındı VİDEO



İKİSİ DE YÜKSEK GÜVENLİKLİ CEZAEVİNDE

Tutuklu Hasan Yağal'ın, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne alındığı öğrenildi.

Öte yandan, İstanbul Ataşehir'de samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldürerek tutuklanan Can Göktuğ Boz da bu cezaevinde tutuluyor.

YOLDA YÜRÜRKEN ÖLDÜRMÜŞTÜ

Ataşehir ilçesinde Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak üzerindeki lüks sitenin önünde, 10 Kasım 2021 tarihinde saat 19.00 sıralarında, 27 yaşındaki Başak Cengiz, yolda yürürken samuray kılıcı ile Can Göktuğ B. tarafından öldürülmüştü.

Bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz’i öldüren Can Göktuğ B., Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilip, sorgusu tamamlandıktan sonra tutuklanmıştı.