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    Hasan Yağal öldü mü? Müslüme davasında son gelişmeler...

    Müslüme cinayetinde Hasan Yağal'ın 'altsoya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandığı ortaya çıkarken, cezaevinde öldüğü iddiaları gündeme geldi. Peki katil Hasan Yağal öldü mü? İşte gelişmeler..
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2021 - 11:02
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 11:05
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    Hasan Yağal öldü mü? Müslüme davasında son gelişmeler...

    Mersin'de 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin ölümü, günlerdir Türkiye'yi üzüntüye boğdu...

    Müslüme bebeğin ölümü hakkındaki soruşturmada kan donduran detaylar ortaya çıkarken, her gelişme milyonlar tarafından takip ediliyor.

    10 gün boyunca her yerde aranan Müslüme, ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu.

    Emniyet ve yargı harekete geçerken, Müslüme soruşturması tüm ülkede merak ediliyor. Son olarak ise Hasan Yağal'ın ölüm iddiaları ortaya çıktı. Peki Müslüme davasında son gelişmeler neler, dede öldü mü? İşte ayrıntılar...

    HASAN YAĞAL TUTUKLANDI

    Müslüme'nin cesedinin bulunduğu gün, jandarma ekipleri, annesi Selvi, babası Mehmet, dedesi Hasan Yağal, anneannesi, babaannesi, kardeşleri ve halasının da aralarında olduğu 9 yakınını gözaltına aldı.

    Soruşturma kapsamında dede Hasan Yağal tutuklandı. Minik Müslüme her yerde aranırken, Hasan Yağal'ın arama çalışmalarına katıldığı da görüldü.

    Öte yandan Adli Tıp görevlilerince alınan DNA örneğinin bilinen babası ile değil, dede Hasan Yağal ile uyumlu çıktığı, kesin sonuç için raporun beklendiği belirtildi.

    Hasan Yağal öldü mü? Müslüme davasında son gelişmeler... #1

    ANNE "TECAVÜZE UĞRADIM" DEDİ

    Anne Selvi Yağal ise ifadesinde, kocası askerdeyken kayınpederi, Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal'ın tecavüzüne uğradığını, Müslüme'nin ablasının da onun çocuğu olduğunu iddia etti.

    Savcılığın talimatıyla Müslüme'nin ablasının DNA'sı ile dede Hasan Yağal'dan alınan DNA'nın bire bir örtüştüğü anlaşıldı.

    Savcılıkta ifade veren anne Selvi Yağal'ın "Kocamın haberi yoktu, bizi korkuttu, bir şey diyemedik" diyerek, yaşanılan bu olayı anlattığı kaydedildi.

    Hasan Yağal öldü mü? Müslüme davasında son gelişmeler... #2

    SAPIK DEDE'NİN İFADESİ

    Hasan Yağal'ın ise suçlamaları reddettiği bildirildi. Müslüme'nin boynundaki tükürük izinin sahibi olduğu tespit edilen Hasan Yağal'ın kendisini, "O benim torunum, öpmüşümdür" diyerek savunduğu iddia edildi.

    Hasan Yağal öldü mü? Müslüme davasında son gelişmeler... #3

    MÜSLÜME'NİN KARDEŞLERİ KORUMA ALTINDA

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölü bulunmasının ardından ailenin diğer 4 çocuğunun bakanlığa bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altına alındı.

    Hasan Yağal öldü mü? Müslüme davasında son gelişmeler... #4

    HASAL YAĞAL ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

    Herkes tarafından Hasan Yağal'ın tutuklanma sebebi merak ediliyordu.

    70 yaşındaki Yağal'ın, 'altsoya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandığı öğrenildi. Ardından ise cezaevine öldüğü iddiaları gündeme geldi.

    Soruşturmayı yakından takip edenler, Müslüme'nin katili öldü mü, öldürüldü mü araştırıyor. Ancak Hasan Yağal'ın öldüğüne dair resmi bir açıklama yapılmadı. Müslüme'nin dedesi öldü iddialarının asılsız olduğu ortaya çıktı.

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