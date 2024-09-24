Muş'ta 2 gün önce kaybolan Bedirhan aranıyor Muş'ta 2 gün önce ortadan kaybolan 16 yaşındaki Bedirhan Bingöl için AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

İHA

Muş'ta Merkeze bağlı Elçiler köyünde yaşayan 16 yaşındaki Bedirhan Bingöl'den 2 gündür haber alınamıyor.

Bingöl'ün telefonuna ulaşamayan aile bireylerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Elçiler köyünde ve çevre köylerde arama çalışması başlatan ekipler, Bingöl'ün son görüldüğü alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı.

BARAJ GÖLÜ ÇEVRESİNE ODAKLANILDI

Bingöl'ün son görüntüsünün pazar günü saat 16.28'de Bostankent Köyü Ortaokulu'nun güvenlik kamerasına yansımasından dolayı ekipler o bölgeye yönlendirildi.

Arama çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, Alparslan-1 Barajı kenarında Bingöl'e ait olduğu değerlendirilen monta rastlandı. Bunun üzerine AFAD ve jandarma ekipleri çalışmalarını baraj gölünün kenarında yoğunlaştırdı.

Jandarma ekipleri bot ile suda arama çalışması sürdürürken, AFAD ekipleri ise karada arama çalışmalarını sürdürdü.

Alınan bilgilere göre, çevre illerden dalgıç ekiplerinin arama çalışmalarına katılmak için yol çıktığı öğrenildi.

Bingöl'ün, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)