Muş'ta 6 araç zincirleme kazaya karıştı: 3 ölü 8 yaralı Muş'ta 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken 8 kişi de yaralandı.

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İHA

Muş-Bingöl karayolunun 8. kilometresindeki Kıyık köyü yakınlarında 6 araç zincirleme kazaya karıştı.

Kazada Sezgin Karakuş, Alican Çiçek ve Ferman Uçar hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

"Bir otomobil gelip arabamın üzerine düştü"

Sürücülerden Hakan Ataklı, "Murat Köprüsü'ne gidiyorduk, kazayı 800 metre ileride gördüm. Arabamı sağa çektim. Bir otomobil gelip arabamın üzerine düştü. Araçta ailem ve kız kardeşim vardı. Onlarda herhangi bir sıkıntı yok. 6 araç birbirine girdi" ifadelerini kullandı.