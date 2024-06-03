Muş'ta çocuklar "Muşvivor" parkurunda doyasıya eğlendi Muş Vali Adil Yazar İlkokulunda okuyan birinci ve üçüncü sınıf öğrencileri, tarihi Murat Köprüsünde öğretmenleri tarafından oluşturulan “Muşvivor” parkurunda kıyasıya yarışarak eğlenceli vakit geçirdi.

İHA

Muş Merkez Adil Yazar İlkokulu, öğrencileri için unutulmaz bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Tarihi Murat Köprüsünde düzenlenen survivor benzeri parkur yarışları, miniklerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

İlk defa toplu halde bir etkinliğe katılan öğrenciler, hem eğlendi hem de birbirleriyle rekabet etmenin heyecanını yaşadı.

Çeşitli etkinlikler düzenlendi

Muş Vali Adil Yazar İlkokulu öğretmenleri Emine Erdoğan ve Barış Erdoğan, tarihi Murat Köprüsünde öğrencilerine yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi.

Aralarında çuval yarışı, yumurta taşıma yarışmasının olduğu etkinliklerin en dikkat çekeni ise survivoru andıran parkur yarışları oldu.

Öğrenciler 'Muşvivor parkurunda' ter döktü

Yaklaşık 60 öğrenci, parkurlarda yarışarak ter döktü, arkadaşları ise slogan atıp alkış tutarak destek verdi.

Parkurlarda yarışan öğrenciler de bu etkinliklerle çok güzel zaman geçirdiklerini belirtti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)