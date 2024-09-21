Muş'ta düğün konvoyunu izlerken maganda kurşunuyla vuruldu Düğün konvoyu sesini duyarak evinin balkonundan eğlenceyi izleyen 7 yaşındaki Nisa Sönmez, başına isabet eden maganda kurşunuyla hayatını kaybetti.

İHA

Giderek büyüyen bir sorun haline gelen düğün konvoyları, magandaların güç gösterisi yaptığı sahnelere dönüştü.

Trafiği kapatan, havaya ateş açan konvoy magandaları, sosyal yaşam için büyük bir tehlike arz ediyor.

MAGANDA KURŞUNU BAŞINA İSABET ETTİ

Son olarak Muş'ta bir düğün konvoyu sırasında yaşanan talihsiz olay, büyük bir üzüntüye neden oldu.

Düğün kutlamaları sırasında konvoydan ateşlenen bir mermi, balkonda oturan 7 yaşındaki Nisa Sönmez'in başına isabet etti.

AĞIR YARALANDI

Olayın ardından sağlık ekipleri, küçük Nisa'ya müdahale ederek Muş Devlet Hastanesine kaldırdı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, durumu ağır olarak değerlendirilen Nisa Elazığ'daki bir hastaneye sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Burada da acil müdahale gerçekleştirilen küçük kız yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)