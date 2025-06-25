Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen ailelerin nöbeti devam ediyor

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti binası önünde bir araya gelen aileler, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

"BİR KİŞİ BİLE KALMAYINCAYA KADAR EYLEMİMİ SÜRDÜRECEĞİM"

Anne Şahinaz Özcan, gazetecilere, oğlundan 8 yıldır haber alamadığını söyledi.

Oğlundan teslim olmasını isteyen Özcan, "Oğlum yaşıyor mu, yaşamıyor mu bilmiyorum. Atilla, oğlum, gelin teslim olun. Bu Kürt davası değil. Bir kişi bile dağda kalmayıncaya kadar eylemimi sürdüreceğim." dedi.

"GELSİNLER, TESLİM OLSUNLAR"

Anne Gülbahar Teker de eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını belirterek, "Mehmet Emin, oğlum, gel teslim ol. Çocuklarımızı bekliyoruz. Gelsinler, teslim olsunlar. Bu süreçten dolayı Allah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ve emeği geçenlerden razı olsun." diye konuştu.

Baba Alaattin Koçhan ise "Oğlum Ersin'i Bursa'dan kaçırdılar. 'Terörsüz Türkiye' süreci başlatıldı. Vatanımızda huzurlu yaşamak milletimizin hakkı. Çocuklarımızın dönüp gelmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.