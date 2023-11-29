Muş'ta göz gözü görmüyor! Hayvan sürüsü güçlükle köye ulaştırıldı Aniden bastıran kar, otlatmak için kırsala çıkarılan sürüye zor anlar yaşattı. Besicilerden Abuzer Güngör, “Etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Hayvanlarımı dağda otlatırken kar yağışı etkisini artırdı" dedi.

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İHA

Muş'ta kar yağışı nedeniyle göz gözü görmüyor..

Özellikle Karabey köyüne bağlı Kamiş mezrasında hayvanlarını otlatmaya çıkaran Abuzer Güngör, zor anlar yaşadı.

Kar yağışı ve fırtınada zor anlar yaşayan hayvanları bir arada tutmaya çalışan çoban, sürüyü köye güçlükle ulaştırdı.

"Dağda otlatırken yakalandım"

Etkili olan kar yağışı ve fırtına dolayısıyla zor anlar yaşadığını söyleyen besicilerden Abuzer Güngör, “Etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Hayvanlarımı dağda otlatırken kar yağışı etkisini artırdı.

Ben ve hayvanlarım kara yakalandık. Şu an hayvanlarımı eve doğru götürmeye çalışıyorum.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)