Muş'ta hemzemin geçitte tren, tıra çarptı: 2 ölü Muş'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı tırdaki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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AA & Ensonhaber

Muş'un Tandoğan köyü mevkiindeki demiryolu hemzemin geçidinde, 34 BDM 314 plakalı büyükbaş hayvan taşıyan tır, Bitlis istikametine giden trenle çarpıştı.

2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, sürücü Emrah Sarsıcı ile bir kişi yaralandı.

Olayın ardından 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralılar ambulansla Muş Devlet Hastanesine götürülürken, hayatını kaybedenlerin cesetleri hastane morguna nakledildi.

Birçok büyükbaş hayvan da telef oldu

Kaza yerine gelen hayatını kaybedenlerin ve yaralıların yakınları büyük bir üzüntü yaşadı.

Kazada tırdaki birçok büyükbaş hayvan da telef oldu.