Kızılağaç beldesi Ahcar Yaylası kırsalında, insan kafası şeklindeki ‘Ovaya Bakan Adam’ kayası ile sincap, kaplumbağa, aslan şeklindeki kayaların turizme kazandırılması için çalışmalar başlatıldı.

Muş’un Kızılağaç beldesi Ahcar Yaylası kırsalında, doğal yollarla oluşan kayalar insan kafası, sincap, aslan ve kaplumbağa şekilleri ile dikkat çekiyor.

Bölge halkı tarafından ‘Ovaya Bakan Adam’ ismi verilen insan kafasına benzeyen kaya ile ilgili çalışma başlatıldı.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Afet Yönetim Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi ve turizmci Necat Kül, Kızılağaç Belde Belediyesi Proje Koordinatörü Şervan Ulaş ile teknik heyet, kayanın bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Bölgede turistik faaliyetlerin yapılabilmesi için teknik bilgiler görüşüldü. Ayrıca, kayaya ulaşımın sağlanabilmesi noktasında yol açılması, tabela ve işaretlerin konulması gibi konular ele alındı.

NUH TUFANI'NDA TAŞLAŞTIKLARINA İNANILIYOR

Bölge halkı tarafından Nuh Tufanı'nda gemiye ulaşamayan canlılara ait kalıntılar olduğuna inanılan kayaların turizme kazandırılması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, şu sözleri kaydetti:

“Ovaya bakan adam ismini verdiğimiz bu anıt kayanın yakınında yer alan kaplumbağa kaya, aslan kaya ve sincap kaya, yörede bazı hikayelerle ilginç özelliklere sahip olduğu ifade edilen yapılardır. Bölgede yaşayan insanların bunların Nuh Tufanı'nda gemiye binemeyip, taşlaşan canlıların kalıntıları olduğunu düşünmektedir.





Buradaki yol güzergâhlarını belirlemeye, yol güzergahları boyunca insanların görebileceği anıt kayaları tespit etmeye çalışıyoruz. Hem efsaneleriyle hem oluşum özellikleriyle birlikte bölge ve ülke turizmi için önemli bir değer olabileceğini düşünüyoruz."

Muş’ta, insan kafasını andıran ‘Ovaya Bakan Adam’ kayası turizme kazandırılacak VİDEO



“GEZMEYE, GÖRÜLMEYE DEĞER BİR YER”

TÜRSAB üyesi ve turizmci Necat Kül ise, “Buraya ulaşımın nasıl sağlanabileceği konusunda gerekli incelemeleri yaptık. İnşallah en kısa zamanda ilimizin turizmine kazandırılması için gereken bütün çalışmaları yapacağız. Buranın kesinlikle gezmeye, görülmeye değer bir yer olduğunu düşünüyoruz. Bunun için gereken bütün çalışmalarımızı yaptık, inşallah en kısa zamanda buraya turlar düzenleyeceğiz.” dedi.

“BURAYI TURİZME KAZANDIRACAĞIZ”

Kızılağaç Belde Belediyesi Proje Koordinatörü Şervan Ulaş ise şunları söyledi:

“Yol güzergahı, nerede, ne şekilde, nasıl tanıtım yapılabileceğiyle alakalı çalışmalara başladık. Bununla ilgili gerekli incelemeler neticesinde Kızılağaç Belde Belediyesi olarak projede neye ihtiyaç var, ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Burayı turizme kazandıracağız. Gerçekten gezip, görülecek bir yer. Milyonlarca insanın buraya akın edebileceğine inanıyoruz. İnşallah Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da bizlere vereceği destek ile burayı turizm alanına çevireceğiz. İnsanların uğrak, işlek olarak görebileceği bir yer haline getireceğiz.”