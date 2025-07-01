Muş'ta iş kazasında 20 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Yazbaşı köyünde ikamet eden ve köy muhtarı Türkmen Bircan'ın oğlu Yunus Bircan (20), kardeşleriyle hasat için Malazgirt ilçesine bağlı Söğütlü köyüne gitti.

Bu sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu traktörün kuyruk miline kapılan Bircan, olay yerinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yunus Bircan'ın cenazesi otopsi için Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.