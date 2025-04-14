Muş'ta kar yağışı: 55 köy yolu kardan kapandı

DHA

Muş'ta kar yağışı sürüyor...

Nisan ayında etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle kent genelinde 55 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için yoğun çaba gösteriyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kar kalınlığının yüksek bölgelerde 30 santimetreye ulaştığı yerlerde çalışmalar kesintisiz sürüyor. Ekipler ise kent merkezinde yolları açma ve kaldırımları temizleme işlemlerine devam ediyor.

Ekipler, özellikle sabah saatlerinde yoğunluk yaşanan bölgelerde vatandaşların yaşamının aksamaması için temizlik ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.