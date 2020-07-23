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    Muş'ta kardeşinin tecavüz ettiği eşini öldürdü

    Eşinin kardeşi tarafından cinsel saldırıya uğradığı belirtilen Fatma Altınmakas, eşi tarafından öldürüldü. Katil zanlısı eş, tutuklandı. Tecavüzcü kardeş ise serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 23.07.2020 - 14:10
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    Muş'ta kardeşinin tecavüz ettiği eşini öldürdü

    Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Gölağılı köyünde yaşayan Fatma Altınmakas, eşinin kardeşi tarafından cinsel saldırıya uğradığını söyledi.

    6 çocuk annesi kadın ve eşi, karakola giderek S.A'dan şikayetçi oldu.

    6 ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

    Gözaltına alınan S.A., iki gün sonra serbest bırakıldı. Olaydan bir kaç gün sonra Kazım Altınmakas eşini 6 çocuğunun gözü önünde öldürdü.

    Fatma Altınmakas’ın 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.

    TUTUKLANDI

    Bu arada gözaltına alınan Kazım Altınmakas, “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Muş'ta kardeşinin tecavüz ettiği eşini öldürdü #1

    AİLE TECAVÜZCÜNÜN SERBEST BIRAKILMASINA TEPKİLİ

    Fatma Altınmakas'ın ailesi cinayetin toplumsal baskı nedeniyle işlendiğini söyledi ve istismarda bulunduğu belirtilen kişinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

    SOSYAL MEDYA ‘SES OL’ DEDİ

    Korkunç cinayet sosyal medyada gündem oldu. “FatmaAltınmakasaSesEl” etiketiyle binlerce tweet atıldı.

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