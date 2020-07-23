Muş'ta kardeşinin tecavüz ettiği eşini öldürdü

Eşinin kardeşi tarafından cinsel saldırıya uğradığı belirtilen Fatma Altınmakas, eşi tarafından öldürüldü. Katil zanlısı eş, tutuklandı. Tecavüzcü kardeş ise serbest bırakıldı.