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- Muş'ta kardeşinin tecavüz ettiği eşini öldürdü
Muş'ta kardeşinin tecavüz ettiği eşini öldürdü
- DHA
- 23.07.2020 - 14:10
Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Gölağılı köyünde yaşayan Fatma Altınmakas, eşinin kardeşi tarafından cinsel saldırıya uğradığını söyledi.
6 çocuk annesi kadın ve eşi, karakola giderek S.A'dan şikayetçi oldu.
6 ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ
Gözaltına alınan S.A., iki gün sonra serbest bırakıldı. Olaydan bir kaç gün sonra Kazım Altınmakas eşini 6 çocuğunun gözü önünde öldürdü.
Fatma Altınmakas’ın 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.
TUTUKLANDI
Bu arada gözaltına alınan Kazım Altınmakas, “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AİLE TECAVÜZCÜNÜN SERBEST BIRAKILMASINA TEPKİLİ
Fatma Altınmakas'ın ailesi cinayetin toplumsal baskı nedeniyle işlendiğini söyledi ve istismarda bulunduğu belirtilen kişinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
SOSYAL MEDYA ‘SES OL’ DEDİ
Korkunç cinayet sosyal medyada gündem oldu. “FatmaAltınmakasaSesEl” etiketiyle binlerce tweet atıldı.