Muş'ta kaybolan liseli genç kız, iki nehrin birleşiminde aranıyor

Karasu Nehri'ne düşen 17 yaşındaki Yağmur Özkan'ı arama çalışmalarının 6'ncı gününde ekipler, aramalarını Karasu ve Murat Nehri'nin birleştiği noktada yoğunlaştırdı.

Muş'ta İMKB Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan, 22 Şubat akşamı Sütlüce Mahallesi'ndeki köprüden Karasu Nehri'ne düştü.

Özkan'ın suya düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri, arama çalışması başlattı.

Bitlis, Elazığ, Adıyaman ve Van emniyet müdürlüklerinde görevli 23 dalgıç polis de çalışmalara destek verdi.

İZİNE RASTLANAMADI

İHA ve drone ile nehir yüzeyi tarandı, iz takip köpekleriyle de kıyıda çalışma yapıldı ancak Yağmur’dan ize rastlanılmadı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndan gönderilen 23 dalgıçla sayıları 46'ya ulaşan su altı arama ekibi, Yağmur'un suya düştüğü köprüden başlayarak, 8 bin 200 metrelik alanı hem su hem de karadan taradı.

NEHİRLERİN BİRLEŞİMİNDE ARANIYOR

Çalışmalarda 6'ncı güne girilirken dalgıçlar, Karasu ve Murat nehirlerinin birleştiği noktada aramalarını yoğunlaştırdı.





















