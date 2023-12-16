Muş'ta köpeklerin saldırdığı yaşlı kadın isyan etti: Bir köpek dahi kalmasın Gündüz saatlerinde oturduğu mahallede yürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 79 yaşındaki Medine Kızıltaş'ın tedavisi devam ediyor. Yaşadığı korkuyu anlatan Kızıltaş, "Köpeklerin toplatılmasını çok istiyorum" dedi.

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AA

Sokak köpekleri geçtiğimiz günlerde Muş'ta yaşlı bir kadına saldırdı.

Varto ilçesinde komşusuna giden 79 yaşındaki Medine Kızıltaş, saldırıda ellerinden ve bacaklarından yaralandı.

Kızıltaş'ın tedavisi Muş Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde devam ediyor.

Korku dolu anları anlatan Kızıltaş, başkalarının da saldırılara uğramaması için mahalledeki sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istedi.

Mahalledeki evinde yalnız yaşayan Kızıltaş, Almanya'da yaşayan oğluyla konuşmak için evinde internet olan komşunun evine gitmek için dışarı çıktığını söyledi.

"Köpeklerden biri beni çok ısırdı"

Kızıltaş, şu ifadeleri kullandı:

İlk önce bir köpek geldi, ardından da diğerleri geldi. Köpeklerin arasında kaldım. O anda etrafta kimse yoktu, sonra aşağıdan gelen iki çocuğun taş atmasıyla köpekler dağıldı. Sonra gelen köylüler oğluma haber verdi. Köpeklerin toplatılmasını çok istiyorum. Bir köpek dahi kalmasın. Köpeklerden biri beni çok ısırdı. Durumum iyi.

"Sahipsiz köpeklerin toplanmasını istiyoruz"

Medine Kızıltaş'ın oğlu Erkan Kızıltaş ise yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek, "Keşke olmasaydı. Annemin sağlık durumu iyi. Allah doktorlardan razı olsun. Sahipsiz köpeklerin toplanmasını istiyoruz. Bir daha böyle bir olay yaşanmasın. Köpekler annemin sağ ve sol bacağı ile 2 elini ısırdı. Olay anında orada değildim. Bir daha bu olayların yaşanmaması için köpeklerin toplanması iyi olur." ifadelerini kullandı.

"Çok kötü şekilde saldırdılar"

Köpek saldırısında yaralanan Kızıltaş'a yardım eden köylülerden Rozerin Boz da olay günü sabah saatlerinde köpeklerin öğrencilere de saldırdığını söyledi.

Boz, "Çocuklar okulun bahçesinde mahsur kalmıştı. Öğle saatlerinde de Medine Kızıltaş evinden geliyordu. Bu sırada köpekler saldırdı. Çok kötü şekilde saldırdılar. Saldırıyı gördük ancak yetişinceye kadar kadını ısırmışlardı." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)