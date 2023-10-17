Muş'ta modifiye etkinliği: Dans müzik drift bir arada Modifiye araç tutkunlarının bir araya geldiği etkinlikte farklı renkte ve tasarımda araçlar görücüye çıktı. Gençler trafiğe kapalı alanda drift yaptı, müziğe kendini kaptıranlar bol bol dans etti.

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DHA

Muş Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı önündeki boş arazide modifiye araç etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe farklı kentlerden gelen sürücüler, birbirinden ilginç modifiye araçlarıyla katıldı.

Dans müzik drift

Oyuncaklarla süslenenlerin yanı sıra üzerinde kefenli cenaze taşıyan araçların da yer aldığı etkinliğe, gençler danslarıyla renk kattı.

Ardından direksiyona geçip drift yapan sürücüler, izleyenleri heyecanlandırdı.

"200 bin TL harcayarak hazırladım"

Modifiye aracı nedeniyle çok sayıda ceza yemesine rağmen tutkusundan vazgeçmediğini belirten Semih Akaydın, “Modifiye tutkunuyum. Muş'ta ilk defa resmi olarak bir modifiye fuarı düzenlendi. 200 bin TL harcayarak hazırladığım aracımla bu fuara katıldım. Bunca zaman modifiye yüzünden ceza yememe rağmen, halen buradayım." dedi.

"Bu hayatı seviyoruz"

Muş'ta ilk defa modifiye araçlar için buluşma toplantısı gerçekleştirildiğini ifade eden Murat Uygur ise “Buradaki araçlara sınırsız sayıda masraflar yapıldı. Çok sayıda araç, katılım sağladı. Bizler bu hayatı, modifiye edilmiş araçları seviyoruz. Biz tutkunların en önemli sorunu yakıt fiyatları." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)