Muş'ta serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Erentepe beldesinde dün saat 17.30 sıralarında, Alparsan-1 Baraj Gölü çevresinde piknik yapan Berat Özkan, serinlemek için suya girdi.
Özkan'ın suda kaybolduğunu gören yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye Muş İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken, Erzurum, Bitlis ve Van'dan dalgıç talep edildi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Baraj gölüne ulaşan 17 dalgıç, havanın kararmasına rağmen çalışmalarını sürdürerek Özkan’ın saat 21.30 sıralarında cansız bedenine ulaştı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Dalgıçlar tarafından gölden çıkarılan Berat Özkan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.