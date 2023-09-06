Muş'taki Murat Nehri'nde 16 yaşındaki genç boğulma sonucu yaşamını yitirdi
İHA

Yaz boyunca yaşanan vakalarına bir yenisi daha eklendi.

Tehlikeli bölgelerde yetkililer tarafından yapılan uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar boğularak can veriyor.

Bu kez adres Muş...

Genç çocuk boğuldu

16 yaşındaki Berkan Dağ, serinlemek için Bulanık ilçesindeki Murat Nehri’ne girdi.

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Burada bir süre sonra gözden kaybolan Dağ, boğularak hayatını kaybetti.

Çalışma başlatıldı

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

AFAD ekipleri ve köylülerin birlikte yürüttüğü çalışmaya Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekibi de katıldı.

Çalışmalar 23 saat sürdü

Yaklaşık 23 saatlik su altı aramasının ardından Berkan Dağ’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Dağ’ın cenazesi, otopsi için Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)