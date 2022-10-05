Müzisyen Onur Şener cinayeti zanlıları teşhis edildi

Müzisyen Onur Şener, istek parça nedeniyle tartıştığı kişiler tarafından öldürüldü. Şener'in kız arkadaşı, saldırganları teşhis edip olay anını anlattı.

Ankara'daki eğlence mekanında yaşanan istek parça cinayeti, tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

İstenilen parça okumadığı gerekçesiyle öldürülen müzisyen Onur Şener olayına tepki üstüne tepki geliyor.

2 Ekim tarihinde gerçekleşen korkunç olayda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda müfettişlik yapan Ali Gündüz ve İlker Karakaş ile TAİ’de mühendis olan Semih Soyalp, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Talihsiz müzisyenin kız arkadaşı Pelin T.'ye ise canlı teşhis işlemi yaptırıldı.

Aynalı odadan şüphelileri belirledi

Şüpheliler İlker Karakaş ve Semih Soyalp odaya alınarak benzer şahıslar arasına konuldu.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Pelin T.'den, dışarıya bakıldığında görünmeyen aynalı odanın dış kısmından şüphelileri teşhis etmesi istendi.

"Kesin ve net teşhis ediyorum"

Pelin T. elinde 1 numara bulunan şüpheli Soyalp, 4 numara bulunan şahsın da Karakaş olduğunu belirtip “Kesin ve net teşhis ediyorum” dedi.

Hastanede olması nedeniyle diğer şüpheli Ali Gündüz için de ‘fotoğraf teşhis işlemi’ yaptırıldı. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da Gündüz ve Karakaş’ın görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Olay gecesini anlattı

Pelin T., sevgilisini kaybettiği vahşi geceyi anlatırken ise şu ifadeleri kullandı;

“O gece Onur programı bitirdikten sonra arkadaşlarıyla tekrar sahneye çıktı. Kendi aramızda kutlama yapacaktık. Zanlıların olduğu grup şarkı istedi, Onur da programın bittiğini, mekândan ayrılmaları gerektiğini söyledi. Ancak 5 kişilik grup ısrar edince tartışma çıktı. Personel araya girerek masadaki grubu dışarı çıkardı.

Mekan çıkışında beklediler

Biz gece sonunda mekândan çıktığımızda grubun beklediğini gördük. Saat 02.30 sıralarıydı. Yine tartıştılar, arbede çıktı, 5 şahıs da Onur’u darbetmeye başladı. Ben hemen Onur’un yanına doğru koştum. Grup içerisinde bulunan tahminen 30-35 yaşlarındaki beyaz tişörtlü erkek şahıs Onur’a çok fazla saldırdı. Bu yüzden ben, bu şahsa yöneldim. Şahıs, benim kolumu tuttu ve sıkmaya başladı, bir yandan da ‘Kadına el kalkmaz’ diyerek kolumu sıkmaya devam etti. Saçımı çekti, yanımdan uzaklaşmaya çalışırken tişörtünden tuttum ve beyaz tişörtü yırtıldı.





"Sürekli boynundan kan akıyordu"

Onur’un yerde yattığını gördüm. Başında bir bayan vardı. Onur’un boynuna doğru bir bez parçasıyla bastırıyordu. Bu bayandan sonra Onur’un boynuna ben tampon yapmaya başladım. Gözleri açıktı ama bilinci kapalıydı. Sürekli boynundan kan akıyordu. Çenesi kasılmaya başladı. Çenesini açıp dilini kurtardım. Bir yandan da çevredeki insanlara ‘Yardım edin, ambulans çağırın’ diye bağırıyordum.

"Şahıslardan davacı ve şikayetçiyim"

Onur’un boynunda, kafasının arkasında, ağzının kenarında kesikler vardı, kan akıyordu. Çok fazla kan kaybetmişti. Onur’a ve bana saldıran eşkal bilgilerini verdiğim 5 şahıstan davacı ve şikâyetçiyim.”