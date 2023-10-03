Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandı 2010 yılında hayatlarını birleştiren Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın evliliği bugün tek celsede bitti. Alçı, "Anlaşmalı dostça güzel bir şekilde bitirdik" ifadelerini kullandı.

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DHA

Kamuoyunda bir süredir yer alan boşanma olayı bugün gerçekleşti.

Gazeteci Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı hakkında ortaya sık sık atılan boşanma iddiaları doğrulanmış oldu.

2010 yılında dünyaevine giren çift, bugün anlaşmalı olarak boşandı.

Birlikte duruşmayı beklediler

Evliliklerinden ikiz kız çocukları olan çiftin duruşması, İstanbul 2. Aile Mahkemesi'nde görüldü.

İkili duruşmayı mahkeme kaleminde bekledi.

Önce görüntü alınmasını istemeyen çift, basın mensuplarının soruları karşısında mahkeme kapısında yan yana geldi.

"Herhangi bir problem yok"

Nagehan Alçı, "Biz anlaşmalı, medenice, güzel bir şekilde bitiriyoruz. Herhangi bir problem yok. Ailemizin mahremiyeti adına sizden de saygı rica ediyoruz." dedi.

"Dostça güzel bir şekilde bitirdik"

Duruşma yaklaşık 15 dakika sürdü. Duruşma salonundan avukatlarıyla ayrı ayrı çıkan Nagehan Alçı, "Boşandınız mı?" sorusuna "Anlaşmalı dostça güzel bir şekilde bitirdik." diye yanıtını verdi.

Rasim Ozan Kütahyalı ise, "Güzel dostça, her şey iyi" şeklinde cevap verdi.

13 yıllık evlilik tek celsede bitmiş oldu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)