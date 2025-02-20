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DHA

Türkiye'nin takip ettiği Narin Güran cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Cinayet zanlısının hala belirlenemediği davada, istinaf başvuruları incelendi.

8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nden kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız şekilde bulunmuştu.

ANNE, AĞABEY VE AMCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Narin Güran'ın ölümüne ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

TUTUKLUK HALLERİ DEVAM EDECEK

Davanın 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık'ta sona eren 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İSTİNAF DİLEKÇELERİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ'NDE

Diğer yandan tutuklu sanıkların avukatları, müşteki sıfatıyla baba Arif Güran'ın avukatları, 'katılan' sıfatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu tarafından verilen istinaf dilekçeleri, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde incelendi.

17 klasörden oluşan dava dosyası ile istinaf başvuruları, değerlendirme yapılması için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi.