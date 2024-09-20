Narin Güran davası: Amca Salim Güran ile işçisi arasındaki telefon konuşması deşifre edildi Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada tutuklanan amca Salim Güran ve işçisi olduğu öğrenilen R.A'nın olay günü cep telefonu ile Kürtçe yaptıkları konuşma deşifre edilerek dosyaya eklendi.

AA & Ensonhaber

Türkiye, Diyarbakır'da 19 gün sonra öldürülmüş halde bulunan 8 yaşındaki Narin'in katilini ya da katillerini merak ediyor.

Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma derinleşerek devam ediyor.

37 SANİYELİK KÜRTÇE KONUŞMA DEŞİFRE EDİLDİ

Olayla ilgili olarak, Narin Güran'ın annesi Yüksel ve ağabeyi Enes de dahil olmak üzere toplam 12 kişinin tutuklandığı soruşturmada, tutuklu bulunan amca Salim Güran (46) ile işçisi olduğu öğrenilen R.A. (15) arasında 21 Ağustos Çarşamba günü saat 18.38'de gerçekleşen 37 saniyelik Kürtçe telefon görüşmesi dikkat çekti. Ses kaydı, yeminli tercüman tarafından incelenerek deşifre edildi ve 13 Eylül'de tutanak olarak soruşturma dosyasına eklendi.

İŞTE DEŞİFRE EDİLEN O KONUŞMA

Dosyaya eklenen tutanakta ses kaydına ilişkin şu ifadeler yer alıyor:

1. Erkek şahıs: Alo (Alo)



2. Erkek şahıs: Remezan



1. Erkek şahıs: Haa (Efendim)



2. Erkek şahıs: Sona doğru senin bir şeyin düşmüş, sınırın orda, sona doğru



1. Erkek şahıs: Hııı



2. Erkek şahıs: Sınırın orada, senin bir şeyin



1. Erkek şahıs: Tamam, Hıı



2. Erkek şahıs: Sınırın orada, sınırda, taşların orda



1. Erkek şahıs: Heeee



1. Erkek şahıs: Biri yerdedir haaa



2. Erkek şahıs: Tamam ben şimdi gider alırım



1. Erkek şahıs: Ee Tamam



2. Erkek şahıs: Tamam

AMCA GÜRAN, "KONUŞMA BEYAZ ARAÇLA İLGİLİ" DEMİŞTİ

Soruşturma kapsamında amca Salim Güran, 2 Eylül'de tutuklanmıştı. Gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen R.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra, savcılığın talebi üzerine tekrar gözaltına alınmış ve 14 Eylül'de nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

R.A.'nın tutuklanma gerekçesinde, Narin'i arama çalışmalarının "hedef saptırma amacıyla sahte ihbarlar ve dikkat dağıtıcı eylemlerle engellenmeye çalışıldığı" tespitine yer verilmişti.

14 Eylül'de Diyarbakır Adliyesi'ne cezaevinden getirilen Salim Güran, soruşturmayı yürüten üç savcıya yeniden ifade verdi. Olay günü tutuklu Mehmet Selim Atasoy'un oğlu R.A. ile farklı saatlerde yaptığı telefon görüşmeleri sorulan Güran, tarlayla ilgili konular konuşmuş olabileceklerini, ancak konuşmaların içeriğini hatırlamadığını belirtti.

Savcılar ayrıca, Salim Güran’a R.A. ile saat 18.37, 18.42, 18.51 ve 18.54'te yaptığı telefon görüşmelerinin içeriğini de sordu. Güran, bu konuşmaların "şüpheli" olarak nitelendirilen beyaz araç (olay günü kullandığı kardeşi Fuat Güran’a ait araç) ile ilgili olduğunu öne sürdü.