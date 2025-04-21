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DHA



Nevşehir'de A.K.'yi telefonla arayarak kendini savcı ve avukat olarak tanıtan kişiler, bazı internet sitelerine üyelikten kaynaklı icra dosyalarından kurtulması için verilen hesaplara para göndermesini istedi.

Bunun üzerine A.K., 540 bin TL para gönderdi.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.K., polis merkezine giderek şikayette bulundu.

15 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

İstanbul ve Eskişehir'deki 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda Y.G., H.K., B.Ç., T.A., M.Ö., K.K., E.A., M.Ç.E., Y.A., D.B., U.E., H.H., U.T., E.K. ve M.A.B. yakalandı.

56 KİŞİYİ 10 MİLYON TL DOLANDIRDILAR

Firari 4 şüpheli aranırken Nevşehir'e getirilen 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Diğer yandan şüphelilerin, 12 ilde 56 kişiyi toplam 10 milyon TL dolandırdıkları, "PKK terör örgütüne üyelik" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve Fransa'da olduğu tespit edilen M.D.'nin şüphelileri yönlendirdiği öğrenildi.