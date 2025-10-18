Abone ol: Google News

Nevşehir'de ahırdan kaçan kızgın boğa hırsını otomobilden çıkarttı

Nevşehir'de ahırdan kaçarak sokaklarda dolaşmaya başlayan boğanın park halindeki otomobile zarar verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirilen boğa yakalandığı yerde kesildi.

Yayınlama Tarihi: 18.10.2025 05:35
  • Nevşehir'de ahırdan kaçan boğa, sokaklarda paniğe neden oldu.
  • Boğa, park halindeki bir otomobile zarar vererek güvenlik kamerasına yakalandı.
  • Uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirilen boğa, olay yerinde kesildi.

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde ahırda bağlı bulunan boğa, zincirinden kurtularak kaçtı.

Sokaklarda dolaşan boğa, paniğe neden oldu.

Uzun süre kovalanan boğa, park halindeki otomobile zarar verdi.

YAKALANDIĞI YERDE KESİLDİ

Defalarca otomobile vuran boğa, sahipleri tarafından uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirildi.

Taşınması mümkün olmayan boğa, yakalandığı yerde kesildi.

