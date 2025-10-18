Nevşehir'de ahırdan kaçan kızgın boğa hırsını otomobilden çıkarttı

- Nevşehir'de ahırdan kaçan boğa, sokaklarda paniğe neden oldu.
- Boğa, park halindeki bir otomobile zarar vererek güvenlik kamerasına yakalandı.
- Uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirilen boğa, olay yerinde kesildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde ahırda bağlı bulunan boğa, zincirinden kurtularak kaçtı.
Sokaklarda dolaşan boğa, paniğe neden oldu.
Uzun süre kovalanan boğa, park halindeki otomobile zarar verdi.
YAKALANDIĞI YERDE KESİLDİ
Defalarca otomobile vuran boğa, sahipleri tarafından uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirildi.
Taşınması mümkün olmayan boğa, yakalandığı yerde kesildi.