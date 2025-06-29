Nevşehir'de alkollü sürücü trafiği birbirine kattı: 4 yaralı

Nevşehir'in Milli İrade Caddesi'nde bulunan Ziraat kavşağında, sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Alkollü olduğu iddia edilen 50 NE 941 plakalı otomobil sürücüsü A.E.Ü., kavşakta kırmızı ışıkta durmayınca, önce yeşil ışıkta geçen A.A.’nın kullandığı minibüse, daha sonra da kavşakta bulunan trafik ışığına çarparak kaldırıma savruldu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

"KARDEŞ NEREDESİN SEN"

Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü, önce yakınlarını arayarak "Kardeş neredesin sen, sağ ayağımı hissetmiyorum. Ayağım öyle kaldı." diyerek yardım istedi.

GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Sağlık ekiplerinin tedavi için zor ikna ettiği sürücü, daha sonra kendisini görüntüleyen gazetecilere "Anam babam beni böyle görmesin" diyerek tepki gösterdi.

"ÇOK SÜRATLİ VE SARHOŞTULAR"

Minibüs sürücüsü A.A. da açıklamasında "Bana yeşil yanmıştı. Ben yukarıya doğru çıkıyordum. Bu araç kırmızı ışıkta geçerek bana yandan vurdu. Geldiğini gördüm ama kaçamadım. Çok süratliydi. Ayrıca da sarhoşmuşlar." dedi.