Nevşehir'de aracın teybinde uyuşturucu bulundu

İHA
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.G. ve G.M.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı.
102 gram metamfetamin ele geçirildi
Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada, teybin içine gizlenmiş 102,63 gram metamfetamin ele geçirildi.
Cezaevine gönderildiler
Gözaltına alınan F.G. ve G.M., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.