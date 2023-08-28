Nevşehir'de aracın teybinde uyuşturucu bulundu
İHA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.G. ve G.M.'nin ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı.

102 gram metamfetamin ele geçirildi

Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada, teybin içine gizlenmiş 102,63 gram metamfetamin ele geçirildi.

Cezaevine gönderildiler

Gözaltına alınan F.G. ve G.M., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.