Nevşehir'de aynı evde yaşayan şahısların kavgasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı Nevşehir'de aynı evde ikamet eden yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

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İHA

Nevşehir merkez Karasoku Mahallesi'nde aynı evde ikamet eden yabancı uyruklu şahıslar, iddiaya göre, kumar oynadıkları sırada tartışmaya başladı.

Tartışma bir anda büyüyünce bıçaklı kavgaya dönüştü.

Evden gelen sesler üzerine üst katta oturan yabancı uyruklu komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

2'si ağır 5 yaralı

Çıkan kavgada yaralanan 2'si ağır 5 kişi Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken apartmanda kalan diğer yabancı uyruklu şahısları da gözaltına aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)