İHA
Nevşehir'de ilginç bir kaza meydana geldi...
Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde seyir halinde olan 50 ER 707 plakalı kamyonet sürücüsü, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinden şehir merkezi istikametine giderken "U" dönüşü yapmak istedi.
Beğendik Kavşağı'ndan "U" dönüşü yaptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, orta refüje çıktı.
Kazaya müdahale eden polis, sürücüye ulaşamadı
Cadde üzerinde devriye gezen polis ekipleri kazayı görerek müdahale etti. Polis ekipleri yaptığı incelemede kaza yapan sürücüye ulaşamadı.
Kaza yapan araç, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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