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    Nevşehir'de bir genç, kız arkadaşı barışma teklifini reddedince, arabanın önüne atladı

    Nevşehir'de kız arkadaşı barışma teklifini reddedince yoldan geçen aracın önüne atlayan T.İ. yaralandı.
    • İHA
    • 23.01.2022 - 02:07
    • Güncelleme : 23.01.2022 - 02:47
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    Nevşehir'de bir genç, kız arkadaşı barışma teklifini reddedince, arabanın önüne atladı

    Nevşehir 2000 evler Mahallesi Üniversite Kavşağında gerçekleşen olayda, kız arkadaşıyla barışmak için kafeye gelen T.İ., burada arkadaşıyla tartışmaya başladı.

    OLUMSUZ YANIT ALINCA ARABANIN ÖNÜNE ATLADI

    Kız arkadaşından barışma teklifine olumsuz yanıt alan T.İ. kafeden hızla çıkarak yoldan geçen H.A.'nın kullandığı aracın önüne atladı.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan T.İ. Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Barışma teklifini reddedilince, arabanın önüne atladı - Video

    Nevşehir de bir genç, kız arkadaşı barışma teklifini reddedince, arabanın önüne atladı #1

    Nevşehir de bir genç, kız arkadaşı barışma teklifini reddedince, arabanın önüne atladı #2

    Nevşehir de bir genç, kız arkadaşı barışma teklifini reddedince, arabanın önüne atladı #3

    Nevşehir de bir genç, kız arkadaşı barışma teklifini reddedince, arabanın önüne atladı #4


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