Nevşehir'de boğanın sıkıştırdığı yaşlı adam öldü

- Nevşehir'de, beslediği boğanın saldırısına uğrayan Ümmet K., hastanede hayatını kaybetti.
- Boğa tarafından demir parmaklıklara sıkıştırılan yaşlı adam, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
- Olay hakkında jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhöyük kasabasında besicilik yapan Ümmet K., hayvanları yemlediği esnada boğa tarafından demir parmaklıklara sıkıştırıldı.
Boğa darbeleriyle ağır yaralanan Ümmet K.'yi fark eden yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEDE CAN VERDİ
70 yaşındaki Ümmet K., müdahalelere rağmen iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.