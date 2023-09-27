Nevşehir'de dehşet saçan eski damat camdan düşerek öldü

İHA
Nevşehir merkez Beddik Mahallesi'nde ayrıldığı eşinin evine giden Oğuzhan Ş., eski kayınvalidesi Deste A. (55) ve eski kayınbabası İsmail A. (61) ile tartışmaya başladı.
Tartışma bir anda kavgaya dönüştü.
Tartışma sırasında eski kayınvalidesi ve kayınbabasını darbeden şahıs arbede sırasında 5. kattaki evin camından düşerek ağır yaralandı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastanede can verdi
Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oğuzhan Ş., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi
Olayda ağır yaralanan Deste A. ve İsmail A.'nın tedavileri devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)