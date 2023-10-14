DHA
Türkiye'nin turizm merkezlerinin başında Kapadokya geliyor...
Binlerce turiste kapılarını açan kent eşsiz fotoğrafların adresi oluyor.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde dün saat 18.30 sıralarında, Ortahisar beldesi Kızılçukur mevkisinde panik anlar yaşandı.
6 metrelik kayalıktan düştü
Kapadokya'ya gün batımını izlemek için gelen Mehmet Sarıöz, fotoğraf çekilmek istedi.
Bu sırada 53 yaşındaki adam yaklaşık 6 metre yükseklikteki kayalıklardan düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Sağlık görevlileri yaralıyı Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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