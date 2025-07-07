Nevşehir'de hırsızı dükkan sahibi karşıladı

Nevşehir'de Yeni Sanayi Sitesi 7. Blokta bulunan bir iş yerinde, ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.

İş yeri sahibi gece saatlerinde iş yerini kapatacağı esnada, sokak kedilerine yem bırakmak için dükkânından dışarı çıkarak yan caddeye geçti.

Bu durumu fırsat bilen kimliği belirlenemeyen yüzü maskeli ve eldivenli hırsız, bir anda dükkâna girmek için caddeden yürümeye başladı.

SAKLANDI

Dükkan önüne geldiğinde dükkan sahibinin geldiğini fark eden hırsız, dükkanın önünde bulunan buzdolabı motorunun arkasına saklandı.

ARBEDE YAŞANDI

Bir anda dükkan sahibi ile karşı karşıya gelen maskeli hırsız, dükkan sahibi ile bir süre arbede yaşadıktan sonra kaçarak gözden kayboldu.

"KAÇARAK GÖZDEN KAYBOLDU"

Yaşadıklarını anlatan dükkan sahibi Murat Güngör, "Kedilere yem vermek için dükkandan çıktım. Geldiğimde buzdolabının motoru çalışıyor mu diye kontrol etmek istedim. Eğilince burada bir karaltı gördüm. Üzerine varınca dolabın üzerinde duran tahtayla bana vurmaya çalıştı. Bende karşı hamle yapınca kısa süreli bir arbede yaşadık. Daha sonra kaçarak gözden uzaklaştı." dedi.